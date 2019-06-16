شيرين توجه رسالة لمحمد صلاح

وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب، رسالة إلى اللاعب الدولي محمد صلاح، لاعب منتخب مصر المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

وكتبت شيرين في صفحتها على "تويتر"، أمس السبت 15 يونيو / حزيران، رسالة تهنئة لمحمد صلاح بمناسبة عيد ميلاده السابع والعشرين.

وقالت: "كل سنة وإنت ناجح وفخر للمصريين، كل سنة وإحنا بنشوف نفسنا فيك".

كل سنة وإنت ناجح وفخر للمصريين، كل سنة وإحنا بنشوف نفسنا فيك ♥️@MoSalah — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 15, 2019

ويستعد محمد صلاح للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو / تموز المقبل.

وحصل على جائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لأفضل هداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي، فضلا عن كونه أول لاعب مصري في التاريخ يتوج بلقب دورى أبطال أوروبا.

I would like to say thank you to everyone who wished me a happy birthday 🥳 pic.twitter.com/qdcfOKD8xT — Mohamed Salah (@MoSalah) June 15, 2019

وأحرز محمد صلاح أول ألقابه مع نادى ليفربول، الذي انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من روما الإيطالي.

واحتفل نادي ليفربول، بعيد ميلاد هدافه، الدولي المصري محمد صلاح، الذي أتم عامه الـ27، بنشر تغريدة عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، قال فيها "عيد ميلاد سعيد"، وأرفق تغريدته بصورة لـ"الفرعون" المصري.