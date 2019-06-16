بوغبا يعلنها بلسانه: الآن حان وقت التغيير

وقال بوغبا، في تصريحات للصحفيين بالعاصمة اليابانية طوكيو: "لقد حان الوقت لخوض تجربة جديدة"، وذلك حسب صحيفة " الغارديان " البريطانية.

وأضاف: "لقد لعبت لمانشستر لـ 3 سنوات، وكان كل شيء على مايرام، هناك أوقات جيدة وأوقات سيئة، لكن بعد كل ما عشناه خلال هذا الموسم الذي اعتبره الأفضل منذ عودتي ليونايتد، اعتقد أنه حان الوقت لخوض تحد جديد".

وانتقل بوغبا لمانشستر يونايتد في صيف عام 2016 قادما من يوفنتوس الإيطالي بصفقة قياسية بلغت 120 مليون يورو، وساهم اللاعب، البالغ من العمر 26 عاما، في 16 هدفا هذا الموسم مع يونايتد.

وتكهنت وسائل إعلام بريطانية، بأن اللاعب الفرنسي قد ينتقل إلى ريال مدريد للعمل تحت قيادة مواطنه المدرب زين الدين زيدان، أو قد يعود لناديه السابق يوفنتوس.