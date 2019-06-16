حذاء أم مكواة..منتج "نايكي " الجديد يثير موجة من السخرية (صور)

اجتاحت عاصفة من السخرية مواقع التواصل الاجتماعي، ساخرة من حذاء "نايكي" الجديد الذي تعتزم الشركة إطلاقه قريبا.

الحذاء النسائي الجديد الذي قررت الشركة طرحه في 20 يونيو/ حزيران الجاري، يشبه لدرجة كبيرة "المكواة".

الأمر الذي دفع محبي الشركة إلى إطلاق عدد من التغريدات الساخرة على شكل الحذاء.

علق صاحب الحساب الذي حمل اسم "Sid Balachandran" قائلا " بأن الحذاء على مايبدو سيكوي تجاعيد القدم".

Apparently, #Nike wants to iron out those creases in your feet. pic.twitter.com/N1ZJvRcRvK — Sid Balachandran (@iwrotethose) ١٤ يونيو ٢٠١٩

في الوقت الذي علق صاحب الحساب "Lilian Chan" بأن "الحذاء على يشبه المكواة".

Fury over new Nike Air Max women's trainers that 'look like an IRON'



The Nike Air Max FF 720 shoes, which are sponsored by England footballer Fran Kirby, have been slammed for sending out the wrong message pic.twitter.com/NRJzZFMdLR — Lilian Chan (@bestgug) ١٣ يونيو ٢٠١٩

وإلى جانب هذه الحملة الساخرة على تويتر، كانت الشركة استعانت في حملتها الإعلانية الرسمية بلاعبة كرة القدم الإنجليزية فران كيربي، ونجمة التنس لورا روبسون.

ويحمل الحذاء الجديد اسم "إير ماكس إف إف 720"، وأطلقته "نايكي".