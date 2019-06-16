4 مليون يورو تحدد وجهة دي ليخت القادمة

يبدو بأن معالم الفريق القادم للمدافع الهولندي، ماتياس دي ليخت، قد بدأت بالظهور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فبحسب موقع "Calciomercato" الإيطالي فإن وجهة اللاعب الهولندي قد تكون إلى العاصمة الفرنسية باريس، وتحديدا إلى نادي باريس سان جيرمان.

حيث ستحسم صفقة مدافع أياكس أمستردام الهولندي، بما يعادل 70 مليون يورو، وأشار الموقع بأن وكيل أعمال اللاعب الإيطالي مينو رايولا أجرى اتصالات بشأن انتقال دي ليخت مع المدير الرياضي الجديد لسان جيرمان، ليوناردو.

وبحسب الموقع فإن دي ليخت سيتقاضى مع الفريق الباريسي راتبا سنويا يصل لـ15 مليون يورو سنويا، وهو أكثر مما عرضه برشلونة بـ5 مليون يورو، في الوقت الذي عرض عليه يوفنتوس راتبا يصل لـ11 مليون يورو.

ويحظى دي ليخت باهتمام من قبل برشلونة ويوفنتوس وليفربول ومانشستر يونايتد، ولكن المقابل الضخم الذي قدمه سان جيرمان قربه كثيرا من حسم الصفقة.