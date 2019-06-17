إشادة عالمية بالمنتخب القطري في أولى مبارياته في "كوبا أمريكا"

نجح المنتخب القطري في قلب تأخره بهدفين نظيفين أمام منتخب البارغواي، في بطولة "كوبا أمريكا" إلى التعادل، ليقتنص أول نقاطه في البطولة.

تقدم منتخب البارغواي مبكرا في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول من ركلة جزاء، ليعزز تقدمه في الدقيقة 56.

ودخل المنتخب القطري الشوط الثاني بشكل أقوى ليواصل ضغطه وليسجل في غضون 9 دقائق هدفين في الدقيقة 68 و 77 من الشوط الثاني، ويقتنص أول نقاطه في البطولة.

أداء المنتخب "العنابي" لاقى موجة كبيرة من الإعجاب في الكثير من وسائل الإعلام العالمية، موقع "Fox Sports Asia" قال بأن بطل آسيا أظهر قوة شخصيته في القتال من أجل العودة بالنتيجة.

ووصف موقع شبكة "CNN" باللغة الإسبانية بأن ما فعله المنتخب القطري يمثل مفاجأة بعودته بعد التأخر بهدفين نظيفين.

كما ركزت صحيفة "ماركا" الإسبانية على أن المنتخب القطري حقق المفاجأة بكوبا أمريكا بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز.

كما أشاد موقع Goal في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالعنابي، قائلا: "في أول مباراة له على الإطلاق في كوبا أمريكا منتخب قطر ينجح في العودة من الخلف لينقذ نقطة التعادل في مباراته الافتتاحية بالمجموعة الثانية".

FT: 🇵🇾 Paraguay 2-2 Qatar 🇶🇦



In their first ever #CopaAmerica match, Qatar come from behind to salvage a point in their opening Group B tie 👀#PARQAT pic.twitter.com/WcRau0WsCy — Goal (@goal) ١٦ يونيو ٢٠١٩

موقع "ESPN" أشاد بالتعادل القطري ليربح أول نقطة في تاريخه في بطولة كوبا أمريكا.