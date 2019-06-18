القبض على ميشيل بلاتيني بسبب تهم فساد تتعلق بكأس العالم 2022

أكدت وسائل إعلام عالمية، اليوم الثلاثاء، اعتقال الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن بلاتيني تم القبض عليه في تهم فساد تتعلق بمشاركته في منح تنظيم كأس العالم 2022 إلى دولة قطر.

وألقي القبض على ميشيل بلاتيني الذي انتخب في عام 2007 وشغل منصب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حتى عام 2015 عندما حظرته لجنة أخلاقيات فيفا بسبب سلسلة من الخروقات.

بلاتيني اعتقلوه يسبب قضية بيع كأس العالم 2022 الى قطر https://t.co/H88GkaPdez — Badr (@cfcbadr) ١٨ يونيو ٢٠١٩

وكان من المتوقع أن يخلف بلاتيني سيب بلاتر كرئيس للفيفا في عام 2016 قبل أن يُمنع كلاهما من لعب كرة القدم لمدة أربع سنوات.

وأفادت ميرور أنه تم نقل بلاتيني إلى مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية.

وتم اختيار قطر كمستضيف لكأس العالم في ديسمبر/كانون الأول 2010، ولكن كان هناك عدد من الخلافات حول مدى ملاءمتها.