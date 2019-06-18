أول تعليق من بلاتيني على اتهامه بالتواطؤ مع قطر

أصدر رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ميشيل بلاتيني، أول تعليق على اتهامه بالتواطؤ مع قطر على اختيارها لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022.

نقلت وكالة "فرانس برس" بيانا عن فريق الدفاع الخاص ببلاتيني، قولها "تلك الاتهامات كلها ليست لها أساس من الصحة".

وتابعت نقلا عن بلاتيني : "الجلسة لم تتضمن توجيه اتهامات رسمية، بل كانت جلسة للاستفسار حول أسباب فنية تتعلق بعملية اختيار قطر لتنظيم مونديال 2022".

وأشار البيان إلى أن بلاتيني "على أتم الاستعداد للرد على جميع الأسئلة المتعلقة في تلك القضية، لأنه متأكد أنه بريء تماما منها".

وأكد الفريق القانوني "بلاتيني ليس لديه ما يخجل منه، ويتعامل مع الموقف بكل هدوء وثقة، وقدم توضيحات فنية مفيدة في طريقة الحصول على تنظيم البطولة".

وكانت وسائل إعلام عالمية، أعلنت اليوم الثلاثاء، اعتقال الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن بلاتيني تم القبض عليه في تهم فساد تتعلق بمشاركته في منح تنظيم كأس العالم 2022 إلى دولة قطر.

وألقي القبض على ميشيل بلاتيني الذي انتخب في عام 2007 وشغل منصب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حتى عام 2015 عندما حظرته لجنة أخلاقيات "فيفا" بسبب سلسلة من الخروقات.

BREAKING: Former UEFA president Michel Platini has been arrested as part of an investigation into alleged corruption relating to the decision to award Qatar the 2022 World Cup — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 18, 2019

وأفادت "ميرور" أنه تم نقل بلاتيني إلى مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية.

وتم اختيار قطر كمستضيف لكأس العالم في ديسمبر/ كانون الأول 2010، ولكن كان هناك عدد من الخلافات حول مدى ملاءمتها.