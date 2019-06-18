تقارير تتحدث عن احتمالية رحيل جاريث بيل عن ريال مدريد

نشرت تقارير صحفية تصريحات لوكيل اللاعب الويلزي الشهير، جاريث بيل، يتحدث فيها عن احتمالية رحيل جاريث بيل عن ريال مدريد.

وكانت تقارير عديدة قد ألمحت إلى احتمالية رحيل جاريث بيل عن النادي الملكي، خاصة مع قدوم إيدن هازارد مقابل 100 مليون يورو من تشيلسي والبرازيلي رودريجو لـ45 مليون من سانتوس.

ونفى وكيل أعمال جاريث بيل، وفقا لما نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" أي تلميحات حول احتمالية رحيل اللاعب سواء في انتقال كامل أو على سبيل الإعارة.

وقال وكيل الأعمال: "رحيل جاريث بيل عن ريال مدريد يتطلب أمرا استثنائيا، لكن يكون على سبيل الإعارة أو أي شيء آخر".

Gareth Bale will not leave Real Madrid on loan this summer, the Welshman’s agent has told Sky Sports News. — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 18, 2019

وكانت وسائل إعلام عديدة انتقدت الأجر المرتفع الذي يحصل عليه جاريث بيل، التي قد تصل إلى 600 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وهو ما يقلل فرص انتقاله إلى أحد الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي.

وقال وكيل أعمال اللاعب: "لا أعتقد أنه يريد الخروج على سبيل الإعارة. لديه حياة جميلة ومنزل في إسبانيا. أعتقد أن الأمر سيستغرق شيئًا استثنائيًا بالنسبة له بالمغادرة والإعارة ليست في القائمة".

وتابع "يمكن أن يتأقلم مع الفريق بالوضعية الجديدة وفي وجود أي لاعب، أعتقد أنه يمكن أن يحقق نتائج جيدة للغاية — إنه لا يزال واحدا من أفضل اللاعبين في العالم. لكن هذا غير مرجح للغاية".