بعد حسم قراره في 20 دقيقة... ريال مدريد يقدم لاعبه البرازيلي الجديد (فيديو)

قال رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز إن النادي استقبل اليوم لاعبا واعدا ومثيرا للإعجاب بأسلوب لعبه وكيفية فهمة لكرة القدم ومساره رغم صغر سنه (18 عاماً) في بلد يعد فيه الإقبال على كرة القدم فلسفة في الأساس.

وأكد بيريز أن حلم لاعب منتخب البرازيل لتحت 20 عاما تحقق اليوم في اللعب في ريال مدريد.

وشكر رودريغو الله وأسرته ونادي ريال مدريد وجماهيره على التقدم الهائل في مسيرته المهنية، آملاً أن يقدم ما يرضي هذه الجماهير التي حضر جزء منها للترحيب به في سانتياغو برنابيو.

وتطرق اللاعب الشاب لعلاقته مع مواطنيه في النادي سواء الخبراء أو الشبان فقال: "هناك علاقة جيدة بين البرازيليين. جئت في العام الماضي وتواصلت مع مارسيلو، كاسيميرو.. وكنت على صلة بفينيسيوس من قبل. ليست مسألة أموال، ولكن الجميع يحلم باللعب في أوروبا. إن تنظيم الرياضة هنا مختلف. البرازيل متأخرة قليلاً في هذا المجال".

وأضاف اللاعب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي "الكل يعرف إنني من مشجعي ريال مدريد منذ الصغر، لطالما قلت لوالديّ إنني أريد اللعب هنا، ولم يكن لدي أي شك في ذلك. لطالما قلت إنني أفضل ريال مدريد، وعندما جاءت اللحظة لم يكن لدي أي سؤال. حسمنا جميع الأمور في 20 دقيقة".

وحول إمكانية إعارته لاكتساب الخبرة قال: "الآن لا أفكر بذلك. أنا تحت تصرف النادي للعب مع الفريق البديل أو مع الفريق الأول".

وكان النادي الملكي قد توصل لاتفاق يقضي بانتقال اللاعب حتى عام 2025، بمبلغ قُدّر بـ45 مليون يورو.