بعد حسم قراره في 20 دقيقة... ريال مدريد يقدم لاعبه البرازيلي الجديد (فيديو)

قال رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز إن النادي استقبل اليوم لاعبا واعدا ومثيرا للإعجاب بأسلوب لعبه وكيفية فهمة لكرة القدم ومساره رغم صغر سنه (18 عاماً) في بلد يعد فيه الإقبال على كرة القدم فلسفة في الأساس.
🔴 LIVE: @RodrygoGoes' @RealMadrid presentation! #WelcomeRodrygo | #RMTV https://t.co/Im0Dw8RIKb— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 18, 2019
وأكد بيريز أن حلم لاعب منتخب البرازيل لتحت 20 عاما تحقق اليوم في اللعب في ريال مدريد.
وشكر رودريغو الله وأسرته ونادي ريال مدريد وجماهيره على التقدم الهائل في مسيرته المهنية، آملاً أن يقدم ما يرضي هذه الجماهير التي حضر جزء منها للترحيب به في سانتياغو برنابيو.
😉 الهدف الأول لـ @RodrygoGoes في البرنابيو! 🏟#WelcomeRodrygo | #هلا_مدريد pic.twitter.com/rcayqGLWf4— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) June 18, 2019
وتطرق اللاعب الشاب لعلاقته مع مواطنيه في النادي سواء الخبراء أو الشبان فقال: "هناك علاقة جيدة بين البرازيليين. جئت في العام الماضي وتواصلت مع مارسيلو، كاسيميرو.. وكنت على صلة بفينيسيوس من قبل. ليست مسألة أموال، ولكن الجميع يحلم باللعب في أوروبا. إن تنظيم الرياضة هنا مختلف. البرازيل متأخرة قليلاً في هذا المجال".
⚽✨@RodrygoGoes #هلا_مدريد | #WelcomeRodrygo pic.twitter.com/X17IV65rbD— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) June 18, 2019
وأضاف اللاعب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي "الكل يعرف إنني من مشجعي ريال مدريد منذ الصغر، لطالما قلت لوالديّ إنني أريد اللعب هنا، ولم يكن لدي أي شك في ذلك. لطالما قلت إنني أفضل ريال مدريد، وعندما جاءت اللحظة لم يكن لدي أي سؤال. حسمنا جميع الأمور في 20 دقيقة".
👉 #WelcomeRodrygo— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 18, 2019
🏟 Presentation at the Bernabéu at 1pm! pic.twitter.com/pp5JOuJnfC
وحول إمكانية إعارته لاكتساب الخبرة قال: "الآن لا أفكر بذلك. أنا تحت تصرف النادي للعب مع الفريق البديل أو مع الفريق الأول".
وكان النادي الملكي قد توصل لاتفاق يقضي بانتقال اللاعب حتى عام 2025، بمبلغ قُدّر بـ45 مليون يورو.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)