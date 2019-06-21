مدرب المغرب يتراجع عن استبدال مروان داكوستا... ويحلم بتحقيق ثلاثية حسن شحاتة

وقال المتحدث الإعلامي لمنتخب المغرب في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن داكوستا خاض المران الرئيسي مع اللاعبين.

ورفض رينارد استبدال داكوستا قبل إغلاق القوائم منتصف ليل الخميس ومن المقرر أن يكمل اللاعب البطولة مع أسود الأطلس.

السعي إلى إنجاز تاريخي

ويتطلع رينارد لتحقيق إنجاز تاريخي في بطولة الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر والتي تنطلق اليوم الجمعة بمواجهة مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة.

هيرفي رينارد هو المدرب الوحيد الذي فاز ببطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخبين مختلفين وهم زامبيا عام 2012 و ساحل العاج عام 2015#Egypt2019 #AlAhly_On_line pic.twitter.com/1HT2ZN4QzJ — Al Ahly On line (@AlAhly_Online) June 20, 2019

رينارد يحلم بمعادلة رقم المدربين الأسطوريين حسن شحاتة مع منتخب مصر وتشارلز جيامغى مع غانا، إذ حقق الثنائي لقب بطولة الأمم الأفريقية في ثلاثة مناسبات مع منتخبات بلادهم.

ويحلم رينارد بتحقيق اللقب الثالث له كمدرب من بوابة قيادته للمغرب بعدما نجح في حصد اللقب مرتين مع زامبيا وكوت ديفوار في النسخ الخمس الأخيرة.

"ثالث مدرب يحقق لقب الكاف"

وإذا نجح رينارد في تحقيق اللقب مع أسود الأطلسي سيكون ثالث مدرب يحقق لقب الكاف في ثلاث نسخ من البطولة، كما أنه سيصبح أول مدرب يحقق اللقب مع ثلاث منتخبات مختلفة.

وتقام منافسات البطولة التى تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو بنشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 6 مجموعات وجاءت مصر على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا.

وتلعب النهائيات بين 24 فريقا؛ مصر والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالى وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، جنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا، وزيمبابوي وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.

ويقضي نظام البطولة في نسختها الجديدة، التى تشهد مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني فى كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى دور الـ 16 كما يرافقهم أفضل أربعة منتخبات من بين المنتخبات التي تحتل المركز الثالث، وتقام باقى أدوار البطولة بنظام المواجهات الإقصائية.