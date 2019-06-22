صحيفة: نيمار أعلن عدم ارتداء قميص باريس سان جرمان مرة أخرى

أخبر اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، فريقه باريس سان جرمان الفرنسي بعدم رغبته في حمل قميص النادي مرة أخرى.

وذكرت صحيفة " سبورت " الإسبانية، أن "نيمار ندم على قرار ترك برشلونة والانتقال إلى الفريق الباريسي عام 2017، مشيرة إلى أنه لم يحقق ما كان يصبو إليه من هذه الصفقة".

وتابعت "نيمار أخبر رئيس نادي العاصمة الفرنسية أنه غير سعيد، وأنه لا يريد اللعب مجددا للفريق"، مؤكدة أنه يطمح إلى العودة إلى أسوار "الكامب نو".

في هذه الأثناء، أجرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية استطلاع رأي لأعضاء البارسا بشأن دخول النادي في مفاوضات، لاستعادة خدمات نيمار.

وأشارت الصحيفة، إلى أن 71.2 % من أعضاء برشلونة لا يريدون رؤية نيمار في "كامب نو" مرة أخرى، بينما يعتقد 28.8 % أن النجم البرازيلي بإمكانه استعادة تألقه مع البارسا.

وأوضحت أن حالة الرفض لعودة نيمار كانت تسيطر على جماهير برشلونة بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، قبل أن تتراجع قليلًا بعد أنباء عودة النجم البرازيلي.