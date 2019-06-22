رد فعل رياض محرز على سؤال حول مستوى صلاح في أمم أفريقيا

أكد نجم المنتخب الجزائري رياض محرز، أن "مباراة فريقه أمام كينيا غدا الأحد، في كأس الأمم الأفريقية لن تكون سهلة، خاصة وأن المنتخب لم يسبق له اللعب أمام هذا المنافس.

وأشار محرز، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إلي أنهم كلاعبين شاهدوا تسجيلات لعدد من مبارياتهم للتعرف عليهم عن قرب، موضحا أن منتخب الجزائر سيركز علي كل اللاعبين في كينيا وليس لاعب واحد في الفريق.

وشدد المهاجم الجزائري، علي أن قيادته للفريق تضع عليه مسئولية كبيرة جدا وتجعله مطالبا بمضاعفة جهده عن باقى زملائه ويتمنى أن يكون على قر تلك المسئولية الكبيرة.

ورفض رياض محرز التعليق علي مستوي محمد صلاح مع منتخب مصر أمام زيمبابوي في افتتاح بطولة أمم أفريقيا، مشيرا إلي أنه تركيزه ينصب على منتخب الجزائر فقط في البطولة.

وينافس الجزائر في المجموعة الثالثة مع السنغال وكينيا وتنزانيا على ملعب الدفاع الجوي.

في هذه الأثناء، أكد المدير الفني لمنتخب كينيا سيباستيان ميني، أنه يتابع منتخب الجزائر منذ فترة طويلة جدا لدراسة طريقة لعبه وإمكانيات لاعبيه.

وقال مدرب كينيا، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أنه "سيسعي للفوز على الجزائر في لقاء الغد للمنافسة على التأهل عن المجموعة الصعبة التي تضم أيضا السنغال وتنزانيا، وأكد أن كرة القدم لا تعرف المستحيل".

وأوضح مينى، أن فريقه واجه بعض الأزمات قبل البطولة مثل غياب بعض اللاعبين للإصابة وكل اللاعبين حاليا مستعدين جيدا للبطولة بدءا من لقاء الغد، معربا عن تعجبه الشديد من إشادة المدير الفني للجزائر بدفاع كينيا فقط،

وأكد أنه شيء جيد أن يري مدرب الجزائر الدفاع بشكل جيد ولكن إذا لم ير هجوم كينيا فسيراه في لقاء الغد، مشددا على أنه تفاجئ بلاعبيه عندما تولي المسئولية وحالة الالتزام لديهم إلي جانب طموحهم وأنهم جاءوا لتحقيق علامة مميزة في أمم أفريقيا.