ألمانيا تبلغ ربع نهائي كأس العالم للسيدات

وأحرزت ألكسندرا بوب وسارة دابريتس هدفين سريعين في الشوط الأول، قبل أن تحسم ليا شولر الانتصار قبل النهاية لتلعب ألمانيا ضد السويد أو كندا، وفقا لرويترز.
وفي مباراتها رقم 100 مع المنتخب، افتتحت بوب التسجيل بضربة رأس في الدقيقة 20، وضاعفت دابريتس الفارق من ركلة جزاء بعد ذلك بسبع دقائق.
ولجأ الحكم إلى حكم الفيديو المساعد لاحتساب الهدف وركلة الجزاء.
وأضافت شولر الهدف الثالث قبل أربع دقائق من النهاية، وسط استسلام بطلة افريقيا.
وبلغت ألمانيا، وهو المنتخب الوحيد في البطولة الذي لم تهتز شباكه مع الولايات المتحدة، دور الثمانية في جميع نسخ كأس العالم للسيدات.
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