ألمانيا تبلغ ربع نهائي كأس العالم للسيدات

حافظت ألمانيا الفائزة باللقب مرتين على سجلها الخالي من الهزيمة بكأس العالم لكرة القدم للسيدات بالفوز 3-صفر على نيجيريا والتأهل إلى دور الثمانية اليوم السبت.

وأحرزت ألكسندرا بوب وسارة دابريتس هدفين سريعين في الشوط الأول، قبل أن تحسم ليا شولر الانتصار قبل النهاية لتلعب ألمانيا ضد السويد أو كندا، وفقا لرويترز.

وفي مباراتها رقم 100 مع المنتخب، افتتحت بوب التسجيل بضربة رأس في الدقيقة 20، وضاعفت دابريتس الفارق من ركلة جزاء بعد ذلك بسبع دقائق.

ولجأ الحكم إلى حكم الفيديو المساعد لاحتساب الهدف وركلة الجزاء.

© REUTERS / EMMANUEL FOUDROT منتخب ألمانيا النسائي لكرة القدم في كأس العالم للسيدات

وأضافت شولر الهدف الثالث قبل أربع دقائق من النهاية، وسط استسلام بطلة افريقيا.

وبلغت ألمانيا، وهو المنتخب الوحيد في البطولة الذي لم تهتز شباكه مع الولايات المتحدة، دور الثمانية في جميع نسخ كأس العالم للسيدات.