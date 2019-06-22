نجم المغرب: الفوز على ناميبيا أهم أهدافنا

ومن جانبه قال يوسف بن ناصر، لاعب المنتخب المغربي، أنه لا يوجد ما هو أهم من فوز أسود الأطلس في المباراة الأولى بكأس الأمم الأفريقية 2019، أمام ناميبيا.

ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة منتخب ناميبيا، غدا الأحد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة، قبل مواجهة جنوب أفريقيا وكوت ديفوار.

وقال يوسف بن ناصر للصحفيين: "عدم الفوز في المباريات الودية التي سبقت وصولنا للقاهرة لن يؤثر في لاعبي المنتخب، خاصة وأن هناك فارقا كبيرا بين المباريات الودية والرسمية".

وأضاف: "جميعنا مستعدون وجاهزون بدنيا، والهدف الرئيسي هو تحقيق الفوز فقط".

وأتم بن ناصر "انضمامي للمنتخب فخر كبير، وأكون دائما جاهزا، سواء لخوض المباراة منذ البداية أو الجلوس على مقاعد البدلاء".

يذكر أن القرعة أوقعت منتخب المغرب في المجموعة الرابعة من كأس الأمم الإفريقية، بجانب منتخبات ناميبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

وتقام منافسات أمم أفريقيا، التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 6 مجموعات وجاءت مصر على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا.

وتلعب النهائيات بين 24 فريقا هم مصر والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالي، وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، وجنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا، وزيمبابوي وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.