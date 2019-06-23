بعد تعادلها مع البرازيل وفوزها على بوليفيا... فنزويلا تتأهل لربع نهائي "كوبا أمريكا"

تمكن المنتخب الفنزويلي من الحصول على بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي في كأس "كوبا أمريكا" بعد فوزه على المنتخب البوليفي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف فيما كان قد تعادل مع المنتخب البرازيلي في 19 يونيو/تموز من دون أهداف.

تغلب المنتخب الفنزويلي لكرة القدم أمس السبت على منتخب بوليفيا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد ليحصد بطاقة التأهل إلى دور الثمانية في بطولة كوبا أمريكا إلى جانب المنتخب البرازيلي.

وأحرز اللاعب الفنزويلي داروين ماتشيز، هدفين جميلين ليقود فنزويلا إلى الفوز وبلوغ دور الثمانية في كأس كوبا أمريكا، وضمان المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف البرازيل.

وقلصت بوليفيا الفارق قبل سبع دقائق من النهاية عبر ليونيل خاستنيانو، لكن اللاعب الفنزويلي جوزيف مارتينيز أطلق رصاصة الرحمة وسجل هدفا ثالثا لفنزويلا وقضى على آمال بوليفيا في إدراك التعادل بعد 3 دقائق من تسجيلها لهدفها.

وكان المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه المنتخب الفنزويلي وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا.

وتحتل فنزويلا المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط متأخرة بنقطتين على البرازيل، فيما تملك بيرو 4 نقاط في المركز الثالث.