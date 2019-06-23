من 4 كلمات... نيمار يحدد مصيره برسالة "واتسآب"

كشفت تقارير عالمية، اليوم الأحد، عن تحديد اللاعب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، عن وجهته المقبلة، وذلك بعدما أخبر فريقه الحالي، باريس سان جرمان الفرنسي، بعدم رغبته في حمل قميص النادي مرة أخرى.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الرياضية التي تصدر من برشلونة، فإن نيمار بعث برسائل "سرية" عبر تطبيق "واتسآب" لزملائه القدامى، وكتب فيها: "لا تقلقوا. أنا قادم"

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية، ذكرت أن "نيمار ندم على قرار ترك برشلونة والانتقال إلى الفريق الباريسي عام 2017، مشيرة إلى أنه لم يحقق ما كان يصبو إليه من هذه الصفقة".

وتابعت: "نيمار أخبر رئيس نادي العاصمة الفرنسية أنه غير سعيد، وأنه لا يريد اللعب مجددا للفريق"، مؤكدة أنه يطمح إلى العودة إلى أسوار "الكامب نو".

وفي هذه الأثناء، أجرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية استطلاع رأي لأعضاء البارسا بشأن دخول النادي في مفاوضات، لاستعادة خدمات نيمار.

وأشارت الصحيفة، إلى أن 71.2 % من أعضاء برشلونة لا يريدون رؤية نيمار في "كامب نو" مرة أخرى، بينما يعتقد 28.8 % أن النجم البرازيلي بإمكانه استعادة تألقه مع البارسا.

وأوضحت أن حالة الرفض لعودة نيمار كانت تسيطر على جماهير برشلونة بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، قبل أن تتراجع قليلا بعد أنباء عودة النجم البرازيلي.