بالفيديو... أهداف مباراة قطر والأرجنتين (0-2) في كوبا أمريكا 2019

حجز المنتخب الأرجنتيني بطاقته إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019 لكرة القدم، بفوزه، مساء الأحد، على نظيره القطري بهدفين نظيفين، على ملعب "جريميو" في ختام منافسات المجموعة الثانية.

وسجل لاوتارو مارتينيز في الدقيقة (4) وسيرجيو أجويرو في الدقيقة (82) هدفي الأرجنتين.

Os torcedores da 🇦🇷 e do 🇶🇦 vibraram com o jogo na Arena do Grêmio fechando a rodada do Grupo B. #CopaAmerica pic.twitter.com/0BE726mknI — Copa América (@CopaAmerica) June 23, 2019

وبهذه النتيجة، يحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط، متفوقا على الباراغواي التي اكتفت بنقطتين إثر الهزيمة أمام كولومبيا متصدرة المجموعة بـ 9 نقاط بهدف نظيف، أما قطر فتلقت هزيمتها الثانية مقابل تعادل وحيد مع الباراغواي.

كوبا امريكا 2019

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الارجنتين 2 — 0 قطر: اهداف المباراة كاملة HD

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#قطر_الارجنتين pic.twitter.com/5ReIIGIQPj — كوبا امريكا 2019 (@Arb_cop_2019) June 23, 2019

وتلتقي الأرجنتين في الدور ربع النهائي مع فنزويلا ثانية المجموعة الأولى يوم الجمعة المقبل.