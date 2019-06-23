بالفيديو... أهداف مباراة قطر والأرجنتين (0-2) في كوبا أمريكا 2019

وسجل لاوتارو مارتينيز في الدقيقة (4) وسيرجيو أجويرو في الدقيقة (82) هدفي الأرجنتين.
Os torcedores da 🇦🇷 e do 🇶🇦 vibraram com o jogo na Arena do Grêmio fechando a rodada do Grupo B. #CopaAmerica pic.twitter.com/0BE726mknI— Copa América (@CopaAmerica) June 23, 2019
وبهذه النتيجة، يحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط، متفوقا على الباراغواي التي اكتفت بنقطتين إثر الهزيمة أمام كولومبيا متصدرة المجموعة بـ 9 نقاط بهدف نظيف، أما قطر فتلقت هزيمتها الثانية مقابل تعادل وحيد مع الباراغواي.
كوبا امريكا 2019— كوبا امريكا 2019 (@Arb_cop_2019) June 23, 2019
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الارجنتين 2 — 0 قطر: اهداف المباراة كاملة HD
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#قطر_الارجنتين pic.twitter.com/5ReIIGIQPj
وتلتقي الأرجنتين في الدور ربع النهائي مع فنزويلا ثانية المجموعة الأولى يوم الجمعة المقبل.
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