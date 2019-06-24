هذا النادي يناسب طريقة لعبه...إيتو يوجه نصيحة لمحمد صلاح بشأن مستقبله

استغل نجم المنتخب الكاميروني وبرشلونة السابق، صامويل إيتو، بطولة الأمم الأفريقية لتوجيه نصيحة لنجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بشأن مستقبله.

النجم الكاميروني وفي مقابلة له مع شبكة "BBC" البريطانية، وجه نصيحة للمصري صلاح بشأن مستقبله، قائلا: "إذا سنحت لصلاح فرصة اللعب في الدوري الإسباني، الأفضل في العالم،

يجب أن يوقع لنادي برشلونة، فهو لديه كل الإمكانيات التي تؤهله ليكون من أفضل لاعبي العالم".

وأضاف: "برشلونة سيكون خطوة أفضل لصلاح من ريال مدريد، لقد منحني الريال فرصة الخروج من قارة أفريقيا، ولكني فضلت برشلونة، لأنني أعلم أسلوب لعبه، وأراه سيكون مناسبا أكثر لمحمد صلاح".

وكان النجم الكاميروني قد تدرج في صفوف شباب ريال مدريد ليلعب عددا قليلا من المباريات مع الفريق الأول، ليتم إعارته لاحقا إلى مايوركا، قبل أن يلمع اسمه بقميص برشلونة خلال الفترة من 2004 إلى 2009.

كما قدم المصري صلاح موسما كبيرا هذا العام رفقة ليفربول، ليقود فريقه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، كما توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 هدفا بالتساوي مع ساديو ماني وبيير أوباميانغ مهاجم أرسنال.