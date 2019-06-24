بعد تعادله مع أنغولا... يوسف المساكني: منتخب تونس يفتقر للخبرة

قال لاعب المنتخب التونسي يوسف المساكني، إن منتخب تونس يفتقر لعناصر الخبرة، مشيرا إلى أن 8 لاعبين يخوضون منافسات كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى.

جاء ذلك، في تصريحات صحفية من أرض الملعب، عقب مباراة منتخبه أمام أنغولا، اليوم الاثنين 24 يونيو/ حزيران.

وتابع "قدمنا مباراة للنسيان، ولم نكن في مستوانا، ونحمد الله أن المباراة انتهت بالتعادل وليس بالخسارة"، مضيفا "نعد جماهير تونس بأن يكون القادم أفضل".

وتعادل المنتخب التونسي أمام أنغولا (1 — 1) في المباراة، التي أقيمت بينهما على استاد السويس الجديد، ضمن مواجهات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر.

وتضم المجموعة الخامسة منتخبات تونس ومالي وموريتانيا وأنغولا، على ملعب استاد السويس الرياضي.

وتقام منافسات البطولة التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 6 مجموعات وجاءت مصر على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا.

وتلعب النهائيات بين 24 فريقا هم مصر والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالي، وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، وجنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا، وزيمبابوي وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.