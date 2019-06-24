مدرب تونس بعد مباراة أنغولا: حاولت تنشيط الفريق بإجراء تغييرات

قال مدرب المنتخب التونسي آلان جريس، إن التعادل يمثل انعكاسا للأداء المقدم على أرض الملعب.

جاء ذلك، بتصريحات صحفية من أرض الملعب، عقب مباراة منتخبه أمام أنغولا، اليوم الاثنين 24 يونيو/ حزيران.

وتابع "سنشاهد المباراة مجددا للوقوف على ما وقعنا فيه من أخطاء"، مضيفا "حاولت تنشيط الفريق بإجراء تغييرات".

واستطرد "لكن اللاعبين لم يكونوا في الموعد، ولم يعد لدينا بديلا عن الفوز في المباراة المقبلة، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل هذا".

وتعادل المنتخب التونسي أمام أنغولا (1 — 1) في المباراة، التي أقيمت بينهما على استاد السويس الجديد، ضمن مواجهات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر.

وتضم المجموعة الخامسة منتخبات تونس ومالي وموريتانيا وأنغولا، على ملعب استاد السويس الرياضي.

وتقام منافسات البطولة التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 6 مجموعات وجاءت مصر على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا.

وتلعب النهائيات بين 24 فريقا هم مصر والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالي، وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، وجنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا، وزيمبابوي وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.