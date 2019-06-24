بالفيديو... هدف مباراة كوت ديفوار وجنوب أفريقيا بكأس الأمم الأفريقية

حقق منتخب ساحل العاج (كوت ديفوار) فوزا صعبا على منافسه منتخب جنوب أفريقيا، في المباراة، التي جمعت بينهما، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية 2019.

أقيمت المباراة، على استاد السلام، وسجل جوناتان كودجيا، لاعب كوت ديفوار، الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 64، ليصبح رصيد منتخب ساحل العاج 3 نقاط، ويأتي في صدارة المجموعة الرابعة مع المنتخب المغربي، الذي فاز على ناميبيا (1 — 0).

وتقام منافسات البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 6 مجموعات.

وتلعب النهائيات بين 24 فريقا هم مصر والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالي، وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، وجنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا، وزيمبابوي وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.