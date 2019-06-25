نيمار يتنازل ويقبل اللعب مع ميسي

كشفت تقارير إخبارية عديدة أن النجم البرازيلي، نيمار، وافق ليعود إلى اللعب مع الأسطورة، بعدما رضخ ووافق على ما وصف بأنه أصعب قرار في الصفقة.

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، تقريرا كشفت فيه عن موافقة نيمار على العودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني، ليلعب بجوار الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها نيمار، وافق بصورة "شفهية" على الانتقال إلى القلعة الكاتالونية، بعدما وافق على تخفيض أجره السنوي.

وقال المصدر: "يمتلك برشلونة حاليا اتفاقا شفيها من أجل انتقال نيمار المواسم الخمسة المقبلة".

وتابع المصدر: "وافق نيمار على كافة الشروط الموضوعة في عقده، ومن بينها أصعب الشروط المتعلقة بتخفيض راتبه السنوي إلى النصف تقريبا مما يتقاضاه حاليا".

وأوضح المصدر: "وافق نيمار أن يصبح أجره السنوي 24 مليون يورو، وهو رقم قريب مما كان يتقاضاه في برشلونة قبل رحيله عام 2017 إلى باريس سان جيرمان".

ويتقاضى نيمار أجرا سنويا في باريس سان جيرمان يصل إلى 35 مليون يورو، بينما كان يحصل في برشلونة قبل رحيله على 26 مليون يورو.

وقبلت بدورها برشلونة سحب الدعوى المقدمة ضد الفريق الكاتالوني المتعلقة بعدم دفع نيمار تعويضات بشأن رحيله إلى النادي الباريسي بمقابل 26 مليون يورو.

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وكانت صحيفة "سبورت" الرياضية التي تصدر من برشلونة، قد نشرت تقريرا سابقا، قالت فيه إن نيمار بعث برسائل "سرية" عبر تطبيق "واتسآب" لزملائه القدامى في برشلونة، وكتب فيها: "لا تقلقوا. أنا قادم".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن "نيمار أخبر رئيس نادي العاصمة الفرنسية أنه غير سعيد، وأنه لا يريد اللعب مجددا للفريق"، مؤكدة أنه يطمح إلى العودة إلى أسوار "الكامب نو".