الجزيرة الأردني يقصي الجيش السوري برباعية ويتأهل لنهائي "الاتحاد الآسيوي" (فيديو)

تمكن فريق "الجزيرة" الأردني، أمس الثلاثاء، من الفوز على فريق "الجيش السوري" برباعية نظيفة، ليخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمنطقة غرب آسيا.

أحرز فريق الجزيرة الأردني "ريمونتادا" تاريخية بعد فوزه على ضيفه الجيش السوري بفارق أربعة أهداف نظيفة والتي كان يحتاجها للحصول على بطاقة التأهل للمباراة النهائية وذلك بعد أن كان قد خسر في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة أمام فريق الجيش السوري.

وسجل أهداف فريق الجزيرة كلا من عبد الله العطار في الدقيقة الخامسة ، وفراس شلباية في الدقيقة 46 ، وأحمد العيساوي في الدقيقة64 ، وزيد جابر في الدقيقة 90+4.

ويلتقي فريق الجزيرة الأردني في المباراة النهائية مع فريق "العهد" اللبناني الذي تأهل على حساب فريق الوحدات الأردني.