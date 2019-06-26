كواليس "مثيرة" بشأن واقعة استبعاد اللاعب المصري عمرو وردة

كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري لكرة القدم، تفاصيل مثيرة، بشأن واقعة لاعب المنتخب الأول عمرو وردة، والذي تم استبعاده من قائمة المنتخب المشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2019، في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وقال لهيطة، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لا يوجد نقاش فيما حدث، الموضوع منتهي، وصل لي، لقطات وبعض الفيديوهات للاعب الساعة ١١". وأضاف: "في الساعة الحادية عشر وخمس دقائق كنت مع المدير الفني خافيير أجيري لإطلاعه على الأمر".

وأكمل: "في الساعة الحادية عشر وعشر دقائق كان المدير الفني قد اتخذ قرار الاستبعاد، وأبلغنا رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة بالقرار. القرار لم يتعد 5 دقائق"، موضحا: "أبو ريدة وافق على القرار بدون نقاش لأنها سمعة منتخب مصر ونحن في بطولة قارية وحلم لـ100 مليون، لابد أن يكون الجميع على قدر المسؤولية".

وختم لهيطة تصريحاته: "قرار الاستبعاد نهائي ودون رجعة، ولم يأخذ مننا سوى عدة دقائق فقط. تم إخبار اللاعب بالقرار وهو في طريقه لمغادرة المعسكر".

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة، استبعد اللاعب عمرو وردة، من معسكر المنتخب، بعد الأزمة الأخيرة التي لاحقت اللاعب بمعسكر الفراعنة.

وأضافت صحيفة "الأهرام" المصرية أن أبو ريدة عقد جلسة عاجلة مع خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، واتفق الثنائي على استبعاد وردة بشكل نهائي من المعسكر، وسيصدر اتحاد الكرة بيانا يوضح فيه أسباب استبعاد وردة.

وفي أول تعليق له، قال وردة ، في تصريحات خاصة لصحيفة "الشروق" المصرية: "الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مفبرك من قبل أحد الأشخاص، لا أعرف لماذا فعل ذلك، فقام بوضع صورتي على وجه شخص آخر في فيديو منتشر عبر وسائل التواصل".

وأضاف: "أكرر الفيديو مفبرك، ولا أعلم لماذا يحدث ذلك في الوقت الحالي".