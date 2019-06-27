المدير الفني للمنتخب المصري: أفكر في إشراك وجوه جديدة أمام أوغندا.. ولا نقف علي لاعب

حرص المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري على تهنئة منتخب الكونغو بعد العرض القوي الذي قدمه، وفي فترات كثيرة كان الضيوف أكثر خطورة خلال اللقاء وفي الشوط الثاني ظهر الفريق بتعب شديد مثلما حدث أمام زيمبابوي مؤكدا أنه يبحث عن أسباب هذا التراجع ومحاولة اللعب على نفس المستوى خلال ٩٠ دقيقة.

وأضاف أجيرى فى المؤتمر الصحفى عقب مباراة الكونغو، بأن مصر نجحت في السيطرة والتحكم على مجريات الأمور والفوز في النهاية رغم تراجع الأداء ومصر باتت تمتلك ٦ نقاط في صدارة المجموعة وسيعمل من الآن على التحضير للقاء أوغندا الهام في الجولة الأخيرة.

وجوه جديدة أمام أوغندا

وشدد أجيري على أنه يفكر حاليا في إشراك وجوه جديدة في المباراة المقبلة بعدما ظهر الإرهاق على اللاعبين في آخر مباراتين. ولم يحدد أجيري الأسماء التي سيدفع بها في اللقاء الثالث حتى الآن.

وحول خطورة الكونغو، أكد أن "المنافس لم يسجل وهو ما يؤكد تفوق دفاع مصر ومن الطبيعي أن يتعرض الفريق للهجوم والأهم بالنسبة له عدم استقبال الأهداف".

وأضاف: "ومن الطبيعي أن فريق خسر بهدفين يعمل جاهدا على هز شباك المنافس والتراجع للخلف من أجل التأمين".

وعن الفوز، قال محمود حسن "تريزيجيه" لاعب وسط منتخب مصر في المؤتمر الصحفي: "كل الشكر للجماهير على الدعم، نلعب كفريق واحد وكل فرد له دور، الأهم ألا تخرج البطولة من مصر.

وأضاف قائد منتخب مصر أحمد المحمدي من أرض الملعب: "حققنا فوز مهم وسجلنا هدفين وكان من الممكن تسجيل أكثر، التركيز الآن على مباراة أوغندا لضمان الصدارة".

"لا نقف على لاعب"

وعن قضية عمرو وردة أكد أجيري أن "الفريق المصري قوي ولا يقف على لاعب وأنه لمحزن فقدان لاعب من العائلة والكل كان تركيزه في اللقاء ولعب ٩٠ دقيقة بصورة جدية".

وأضاف:

"المنتخب المصري قوي ولا يقف على أي لاعب مهما كان اسمه ولا أعلم شيئا عن إمكانية إصدار بيان بشأن وردة من اللاعبين وعودته للمعسكر".

وقال أجيري إن "المنتخب سجل هدفين وكان بإمكانه تسجيل أكثر من هدف آخر لولا سوء الحظ وفيما يخص تغييراته ومدى الفارق الذي تصنعه تغييراته مؤكدا أنها تصنع الفارق بالفعل".

بدوره، قال إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن مسألة استبعاد وردة انتهت تماما ولن يعود للمنتخب".

كما علق "تريزيجيه" في المؤتمر الصحفي عن أزمة عمرو وردة قائلا: "وردة لاعب كبير واستبعاده مؤثر بالطبع لكن الـ٢٢ لاعب المتبقيين قادرين على التعويض".

وأضاف المحمدي: "وردة من ضمن عائلة المنتخب والجميع يخطئ، كل إنسان حر في حياته الشخصية، الالتزام في المعسكر هو فقط ما ينبغي أن يتم محاسبة اللاعب عليه".

وتستضيف مصر البطولة بمشاركة 24 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة، التي تقام على 6 ملاعب هي السلام والسويس والقاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والدفاع الجوى.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة الأولى بعد فوزه على زيمبابوي بهدف نظيف في مباراة الافتتاح.