محمد صلاح يعلق على أزمة عمرو وردة... ويتحدث عن كيفية معاملة النساء

علق نجم المنتخب المصري، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح على أزمة زميله اللاعب عمرو وردة المستبعد من قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.

ونشر صلاح عبر حسابه على "تويتر" تغريدة قال فيها:‫ "لابد أن تُعامل النساء بأقصى درجات الاحترام، وإذا قالت "لا" يعني "لا".. هذه الأشياء مقدسة ويجب أن تبقى كذلك. أؤمن أيضا بأن كثير ممن يخطئون يمكن أن يتغيروا للأفضل ولا يجب إرسالهم مباشرة إلى المقصلة، وهو الحل الأسهل".

Women must be treated with the utmost respect. “No” means “no”. Those things are and must remain sacred. I also believe that many who make mistakes can change for the better and shouldn’t be sent straight to the guillotine, which is the easiest way out. — Mohamed Salah (@MoSalah) June 26, 2019

وفي تغريدة أخرى، قال: "علينا أن نؤمن بالفرصة الثانية، نحتاج للنصح والإرشاد، والإبعاد ليس حلا".

We need to believe in second chances… we need to guide and educate. Shunning is not the answer. — Mohamed Salah (@MoSalah) June 26, 2019

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة، استبعد اللاعب عمرو وردة، من معسكر منتخب مصر المقام حاليا لخوض مباريات أمم أفريقيا التي تستضفيها مصر حتى 19 يوليو/ تموز المقبل.

القرار جاء بعد الأزمة الأخيرة التي لاحقت اللاعب بمعسكر الفراعنة، وأدت في النهاية إلى استبعاده من معسكر الفراعنة.