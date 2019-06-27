أول تعليق رسمي من برشلونة عن عودة نيمار

قال جوردي كاردونير، نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني، إن النجم البرازيلي نيمار يريد العودة للفريق "الكتالوني".

وقال كاردونير في مؤتمر صحفي عقده بملعب "كامب نو" اليوم الخميس: "ما هو صحيح، في الوقت الحالي، ما قرأته، وما سمعته، يبدو دقيقا، وهو أن نيمار يريد العودة إلى برشلونة ".

وأضاف أن برشلونة لم يتصل بعد باللاعب الذي انتقل من الفريق الكتالوني إلى باريس سان جرمان الفرنسي في 2017 مقابل 222 مليون يورو. وتابع: "لا نعرف ما إذا كانت العملية ستحدث أم لا"، بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وكشفت تقارير إخبارية عديدة أن النجم البرازيلي، نيمار، وافق ليعود إلى اللعب مع الأسطورة، بعدما رضخ ووافق على ما وصف بأنه أصعب قرار في الصفقة.

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، تقريرا كشفت فيه عن موافقة نيمار على العودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني، ليلعب بجوار الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها نيمار، وافق بصورة "شفهية" على الانتقال إلى القلعة الكاتالونية، بعدما وافق على تخفيض أجره السنوي.

وقال المصدر: "يمتلك برشلونة حاليا اتفاقا شفيها من أجل انتقال نيمار المواسم الخمسة المقبلة".

وتابع المصدر: "وافق نيمار على كافة الشروط الموضوعة في عقده، ومن بينها أصعب الشروط المتعلقة بتخفيض راتبه السنوي إلى النصف تقريبا مما يتقاضاه حاليا".

وأوضح المصدر: "وافق نيمار أن يصبح أجره السنوي 24 مليون يورو، وهو رقم قريب مما كان يتقاضاه في برشلونة قبل رحيله عام 2017 إلى باريس سان جيرمان".

ويتقاضى نيمار أجرا سنويا في باريس سان جيرمان يصل إلى 35 مليون يورو، بينما كان يحصل في برشلونة قبل رحيله على 26 مليون يورو.

وقبلت بدورها برشلونة سحب الدعوى المقدمة ضد الفريق الكاتالوني المتعلقة بعدم دفع نيمار تعويضات بشأن رحيله إلى النادي الباريسي بمقابل 26 مليون يورو.