بالفيديو والصور... تعرف على أولى صفقات ليفربول الصيفية

كشف نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، أولى صفقاته الصيفية، وذلك بعد اتفاقه مع زفولة الهولندي لضم لاعبه فان دن بيرغ.

وقال الموقع الرسمي لنادي ليفربول، إن إدارة الريدز اتفقت على ضم دن بيرغ بعقد طويل الأمد مدته 6 مواسم.

وأضاف أن المدافع البالغ من العمر 17 عاما، يعتبر ثالث لاعب هولندي في ليفربول، بعد الثنائي فيرجيل فان ديك، وجورجينو فينالدوم.

"It’s just amazing. It is, for me, the biggest club in the world and it’s a dream come true. I am really excited." 🙌 — Liverpool FC (@LFC) June 27, 2019

​ونقل الموقع عن اللاعب قوله "إنه شعور رائع"، مشيرا إلى "إنه بالنسبة لي أكبر ناد في العالم وهو حلم أصبح حقيقة، أنا متحمس جدا".

وأوضح فان دن بيرغ قائلا: "لقد رأيت العديد من لاعبي الأكاديمية وصلوا إلى الفريق الأول هنا، وهو أمر لا يصُدق خاصة في مثل هذه الأندية الكبيرة".

"I’ve seen what kind of players from the Academy grew into the first team here. It is unbelievable, especially when this kind of big club does that." ✊ pic.twitter.com/Uep7fwEtTM — Liverpool FC (@LFC) June 27, 2019

​وتحدث عن المدير الفني قائلا: "بالطبع يورغن كلوب شخص رائع وأحد أسباب النجاح، وهو سبب وجودي هنا".

واستطرد "أعتقد أن هذا هو أفضل مكان بالنسبة لي للتطور واتمنى أن ألعب هنا كثيرًا من المباريات".