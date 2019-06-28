بعد أزمة عمرو وردة... استبعاد مهاجم مالي بسبب "فعل فاضح" ضد قائد منتخب بلاده

أداما نياني صاحب الـ 26 عاما صفع عبد الله ديابي قائد منتخب مالي في واقعة مثيرة للغاية، بحسب صحيفة "Footmali" المختصة بتغطية أخبار مالي.

مهاجم نادي "رويال شارلروا" البلجيكي صفع قائد منتخب بلاده خلال الحصة التدريبية للمنتخب، مما جعل الجهاز الفني يقرر مباشرة طرد نياني من التدريبات ومن المعسكر بالكامل رغم استعداده للظهور أمام تونس.

"فعل فاضح"

ووفقا للصحيفة التي وصفت الفعل بالـ"فاضح"، بدأت المشادة عندما طلب لاعبو فريق مالي الوطني مصفف شعر إلى فندقهم وبمجرد وصوله جلس ديابي على كرسي الحلاقة، الأمر الذي لم يرض نياني والذي هاجم قائد المنتخب قبل صفعه.

يأتي الحادث بعد أيام قليلة من استبعاد لاعب الوسط المصري عمرو وردة وذلك لتورطه في فضائح للتحرش الجنسي عبر الإنترنت.

وكان المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب المصري قرر استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.