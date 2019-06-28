رسميا... عمرو وردة يعود إلى معسكر المنتخب المصري

أعلن أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، عن عودة اللاعب المصري عمرو وردة إلى معسكر المنتخب المصري، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وقال "شوبير": "رسميا. عودة عمرو وردة لمعسكر منتخب مصر"، وذلك بعد يومين فقط من استبعاد اللاعب، على خلفية ما أثير حول تحرشه بعارضة أزياء.

وكان اللاعب المستبعد قد نشر في وقت سابق اعتذارا على صفحته الرسمية على "فيسبوك" قال فيه: "بعتذر من اللي حصل مني، وبعتذر لأهلي وبعتذر للجهاز الفني، وأي حد زعلان مني ميضايقش مني، وأوعدكم الفترة اللي جاية كل حاجة هتبقى كويسة، وأني معملش حاجة تضايق أي حد مني.. أنا أسف تاني".

وكان هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، والمشرف العام على منتخب مصر، قرر استبعاد عمرو وردة من قائمة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر حاليا وتنتهى 19 يوليو/تموز المقبل.