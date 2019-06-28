لمخالفة قواعد اللعب المالي النظيف... استبعاد ميلان من المشاركة في الدوري الأوروبي

أعلنت المحكمة الرياضية "كاس" استبعاد نادي ميلان الإيطالي من مسابقة الدوري الأوروبي بسبب خرق في لوائح اللعب المالي النظيف.

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس" حرمان نادي ميلان الإيطالي من المشاركة الأوروبية في الموسم المقبل (2019-2020)، لعدم الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف.

وأنهى ميلان الموسم الماضي في المركز الخامس بالدوري الإيطالي ليتأهل إلى الدوري الأوروبي بالموسم المقبل، لكن محكمة "كاس" أعلنت اليوم الجمعة حرمانه من المشاركة الأوروبية.

وكان ميلان قد حُرم من المشاركة الأوروبية لموسمين بقرار أعلنه الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) العام الماضي، وذلك بسبب تجاوز حد الإنفاق المسموح به خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2017.

واستأنف ميلان ضد القرار لدى محكمة "كاس" التي أعلنت عن اتفاق بين ميلان و"يويفا" يقضي بعدم مشاركة ميلان في الموسم المقبل بالدوري الأوروبي على أن يحصل على مخالصة لفترة مراقبة قواعد اللعب المالي النظيف التي خضع لها ما بين عامي 2016 و2018.

وذكرت "كاس" في بيانها: "جرى استبعاد ميلان من المشاركة في بطولات الأندية الأوروبية خلال الموسم الرياضي (2019-20) نتيجة لانتهاكه الالتزامات التي تنص عليها قواعد اللعب المالي النظيف خلال أعوام 2015 و2016 و2017 وفترات المراقبة في أعوام 2016 و2017 و2018"، وفقا لموقع "يلا كورة".

ومن المقرر أن يشارك تورينو في "يوروبا ليغ"، الذي احتل المركز السابع في الدوري الإيطالي (2018-19)، بدلا من ميلان، على أن يشارك روما في دور المجموعات مباشرة.

يذكر أن ميلان، المتوج بطلا لأوروبا 7 مرات في تاريخه، لم يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا منذ موسم (2013-14).