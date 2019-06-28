بالفيديو... أهداف مباراة الأرجنتين وفنزويلا (2-0) في كوبا أمريكا

تمكن منتخب الأرجنتين من التأهل إلى نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019 بعد فوزه على منتخب فنزويلا اليوم بهدفين دون رد في مباراة ربع النهائي.

سجل "لوتارو مارتينيز" الهدف الأول لراقصي التانجو في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول.

هدف ⚽️لوتارو مارتينيز يهدي الأسبقية لراقصي التانغو في الدقيقة الـ 10!



🇦🇷 1 — 0 🇻🇪#beINCopa #CopaAmerica pic.twitter.com/S9rFCEWbBS — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 28, 2019

وفي الدقيقة 74 أحرز "جيوفاني لو سيلسو" الهدف الثاني.

هدف ⚽️ البديل الناجح جيوفاني لو سيلسو يضيف الثاني ويصعب الأمور على فنزويلا!



🇦🇷 2 — 0 🇻🇪#beINCopa #CopaAmerica pic.twitter.com/wtlCj1y5LR — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 28, 2019

وسيواجه الأرجنتين نظيره البرازيل في مباراة نصف النهائي فجر الأربعاء القادم.

وهو الكلاسيكو رقم 33 بين المنتخبين العملاقين في البطولة القارية، والأول منذ 2007 في كوبا أمريكا حين فازت البرازيل بثلاثة أهداف دون رد في النهائي لتتوج باللقب الثامن في تاريخها.