بالفيديو... أهداف مباراة الأرجنتين وفنزويلا (2-0) في كوبا أمريكا

سجل "لوتارو مارتينيز" الهدف الأول لراقصي التانجو في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول.
هدف ⚽️لوتارو مارتينيز يهدي الأسبقية لراقصي التانغو في الدقيقة الـ 10!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 28, 2019
🇦🇷 1 — 0 🇻🇪#beINCopa #CopaAmerica pic.twitter.com/S9rFCEWbBS
وفي الدقيقة 74 أحرز "جيوفاني لو سيلسو" الهدف الثاني.
هدف ⚽️ البديل الناجح جيوفاني لو سيلسو يضيف الثاني ويصعب الأمور على فنزويلا!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 28, 2019
🇦🇷 2 — 0 🇻🇪#beINCopa #CopaAmerica pic.twitter.com/wtlCj1y5LR
وسيواجه الأرجنتين نظيره البرازيل في مباراة نصف النهائي فجر الأربعاء القادم.
وهو الكلاسيكو رقم 33 بين المنتخبين العملاقين في البطولة القارية، والأول منذ 2007 في كوبا أمريكا حين فازت البرازيل بثلاثة أهداف دون رد في النهائي لتتوج باللقب الثامن في تاريخها.
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