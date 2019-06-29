"مشروع نجم"... ابن مارسيلو يبدع من جديد وهذه المرة على الشاطئ (فيديو)

انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، للنجم البرازيلي وفريق ريال مدريد الإسباني، مارسيلو، وهو يمارس كرة القدم الشاطئية على طريقة الكرة الطائرة على إحدى الشواطئ.

المقطع المصور يظهر النجم البرازيلي رفقة رفيق له ضد فريق فريق آخر يضم شابا رفقة ابن مارسيلو "إينزو".

حيث تبادل إينزو الكرة مع رفيقه في الفريق ليقوم بركل الكرة بطريقة مقصية محرز هدفا لم يتمكن فيه مارسيلو ورفيقه في الفريق من صد الكرة.

يبدوا أن مارسيلو يقوم بتجهيز نجله ليكون لاعب كبير في المستقبل 👌🇧🇷



(🎥/ IG/marcelotwelve) pic.twitter.com/slXoBTm8oU — جول العربي — Goal (@GoalAR) ٢٩ يونيو ٢٠١٩

يذكر بأن إينزو لم يرث من مارسيلو شعره المجعد فحسب وإنما مهارات كروية كثيرة، وهو الذي يلعب في فريق ريال مدريد للصغار.

يذكر بأن إينزو لطالما انتشرت له مقاطع مثيرة في اللعب بالكرة ومنها تحديه للاعبي الفريق الأول لريال مدريد عندما قام رفقة لاعبي "الملكي" بتنفيذ 12 تمريرة رأسية قبل أن يسقط الكرة في حاوية ضمن غرفة ملابس الفريق، بجو ساده الكثير من روح الدعابة.