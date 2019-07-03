بيان "تذكرتي"... طرح تذاكر الأدوار النهائية لأمم أفريقيا الأربعاء

أعلنت شركة "تذكرتي" المسؤولة عن طرح تذاكر مباريات أمم أفريقيا، عن طرح تذاكر الأدوار النهائية اليوم الأربعاء.

ونشرت شركة تذكرتي عبر صفحتها الرسمية "يتم طرح تذاكر ثمن النهائي وربع النهائي بالإضافة لتذاكر الأدوار النهائية دفعة واحدة غدا، استجابة للإقبال الكبير".

وتابع البيان "تتقدم شركة تذكرتي بخالص الشكر والتقدير للجماهير المصرية الوفية التي أقبلت بأعداد كبيرة على حجز التذاكر الخاصة بمباريات أمم أفريقيا".

وتنطلق مباريات ثمن النهائي يوم الجمعة المقبل وتنتهي يوم الاثنين.

بينما تقام مباريات ربع النهائي يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وتقام المباراة النهائية يوم 19 يوليو.