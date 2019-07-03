المدير الفني لمنتخب تونس: غير راض عن أداء نسور قرطاج وسنأخذ الدروس اللازمة

قال آلان جريس المدير الفني لمنتخب تونس إنه غير راض عن أداء نسور قرطاج في بطولة أمم أفريقيا مصر 2019.

وقال جريس عقب التعادل مع موريتانيا: "تأهلنا للدور الثاني والمباراة لم تكن سهلة، الآن علينا الاستعداد الجيد للمواجهة المقبلة ونسيان ما حدث اليوم".

وأضاف "سنأخذ الدروس اللازمة من هذه المباراة وسنحاول تفادي الأخطاء في القادم، لا أستطيع القول أنني أشعر بالرضا بعد ما حدث في أول 3 مباريات لنا على الرغم من التأهل".

وأوضح "وعلى الرغم من التغييرات الكثيرة لمحاولة إيجاد حلول في الهجوم إلا أننا لم ننجح في الظهور بقوة حتى الآن، كان من الوارد بالنسبة لنا أن نفوز بنقاط مباراتي مالي وأنجولا بالكامل ولا يزال أمامنا فرصة للتعبير عن أنفسنا".

وكانت تونس تعادلت مع موريتانيا دون أهداف لتبقى بلا أي انتصار في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم لكنها رغم ذلك تأهلت إلى دور الستة عشر اليوم الثلاثاء.

وتعادلت تونس 1-1 مع كل من أنجولا ومالي وخرجت بتعادل ثالث لتحتفظ بالمركز الثاني برصيد ثلاث نقاط فقط وبفارق نقطة واحدة عن أنغولا وموريتانيا في المركزين الثالث والرابع.