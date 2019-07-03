شاهد...أهداف مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا (2 - 0)

تأهل المنتخب البرازيلي لنهائي كوبا أمريكا نسخة 2019 بعد الفوز على الأرجنتين بثنائية نظيفة.

وحقق منتخب البرازيل الفوز على حساب الأرجنتين 2-0 في مباراة نصف نهائي كوبا أمريكا، ليتأهل "السيليساو" للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من تشيلي وبيرو.

والتقى الفريقان في نصف نهائي كوبا أمريكا، والتي يستضيفها السيليساو، إذ تقدم جابريل جيسوس للبرازيل بهدف في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول.

#البرازيل_الارجنتين هدف ذا بتاريخ الأرجنتين كلو كورة القدم ف البرازيل بس 🙈☺️😍 pic.twitter.com/KD2i4xdhZo — عوض (@cccuuc) July 3, 2019

وجاء الهدف بعد تمريرة من داني ألفيس لروبيرتو فيرمينو، والذي مرر بدوره لجيسوس ليسجل هدف التقدم للسيلساو.

كما أضاف فيرمينو الهدف الثاني للسيليساو في شباك التانجو في الدقيقة 71 من تسديدة بعد تمريرة عن طريق جيسوس.

#البرازيل_الارجنتين

البرازيل 2 × 0 الارجنتين | هدف فيرمينو د 71🎥" pic.twitter.com/UuygLp8EMq — Atyah alzhrani (@atyah_alzhrani) July 3, 2019

وبهذا الفوز الثمين تخلص منتخب السامبا من شبح استاد "مينيراو" في مدينة بيلو هوريزونتي والذي استضاف المباراة بعد خمسة أعوام من هزيمة الفريق الكارثية أمام نظيره الألماني 1 / 7 في المربع الذهبي لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.