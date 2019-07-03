بالفيديو... راموس يصل إلى الغردقة على متن طائرة خاصة

ووصل راموس على متن طائرة خاصة بصحبة كامل أبو علي، رجل الأعمال المصري ورئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، ورئيس لجنة السياحة ببطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، بحسب ما نشرته "بوابة الأهرام" المصرية.
هكذا تم استقبال راموس في مصر— Reda 🇲🇦 (@supercopabarca) July 3, 2019
صلاح و شبيحته يعاينون الأضرار pic.twitter.com/MNcjCyYti7
ونقلت "بوابة الأهرام" عن أبو علي، قوله إن "راموس تمنى فوز مصر بقيادة صلاح، ببطولة الأمم الأفريقية".
وصول #راموس وزوجته إلى #الغردقة لقضاء فترة الإجازة pic.twitter.com/kaWtzq0koe— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) July 3, 2019
وأشار إلى أن راموس يأتي إلى الغردقة في رحلة خاصة بصحبة أسرته التي سبقته إلى المدينة.
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