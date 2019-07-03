مانشستر سيتي يستغل ثغرة لخطف نجم أتليتيكو مدريد

أكد أتليتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز دفع 70 مليون يورو (78.96 مليون دولار) قيمة الشرط الجزائي لضم لاعب الوسط المدافع رودري.

ويعد اللاعب الإسباني البالغ من العمر 23 عاما أحد الأهداف الرئيسية لبيب جوارديولا مدرب سيتي في الموسم الجديد بعد أن دخل سيتي سوق الانتقالات للبحث عن لاعب يخلف لاعب الوسط المدافع البرازيلي فرناندينيو (34 عاما) في مركزه.

وذكر أتليتيكو مدريد في بيان: "دفع مانشستر سيتي قيمة الشرط الجزائي نيابة عن اللاعب. قام اللاعب بالتالي بفسخ عقده مع النادي والذي كان يمتد حتى 30 يونيو 2023 وذلك من جانب واحد".

ورودري خريج أكاديمية الشباب في أتليتيكو قبل أن ينضم لفياريال في 2015.

وعاد اللاعب ثانية إلى أتليتيكو قبل نحو 12 شهرا وخاض 47 مباراة في كافة المسابقات الموسم الماضي بما في ذلك 34 في دوري الدرجة الأولى لينهي أتليتيكو في مركز وصيف البطل خلف برشلونة.

ويقترب رودري من أن يصبح صفقة قياسية لسيتي متفوقا على مبلغ 60 مليون جنيه استرليني (75 مليون دولار) التي تم دفعها لليستر سيتي لضم اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز في يوليو/ تموز العام الماضي. بحسب "رويترز".