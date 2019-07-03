مانشستر سيتي يستغل ثغرة لخطف نجم أتليتيكو مدريد

ويعد اللاعب الإسباني البالغ من العمر 23 عاما أحد الأهداف الرئيسية لبيب جوارديولا مدرب سيتي في الموسم الجديد بعد أن دخل سيتي سوق الانتقالات للبحث عن لاعب يخلف لاعب الوسط المدافع البرازيلي فرناندينيو (34 عاما) في مركزه.
ورودري خريج أكاديمية الشباب في أتليتيكو قبل أن ينضم لفياريال في 2015.
وعاد اللاعب ثانية إلى أتليتيكو قبل نحو 12 شهرا وخاض 47 مباراة في كافة المسابقات الموسم الماضي بما في ذلك 34 في دوري الدرجة الأولى لينهي أتليتيكو في مركز وصيف البطل خلف برشلونة.
ويقترب رودري من أن يصبح صفقة قياسية لسيتي متفوقا على مبلغ 60 مليون جنيه استرليني (75 مليون دولار) التي تم دفعها لليستر سيتي لضم اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز في يوليو/ تموز العام الماضي. بحسب "رويترز".
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