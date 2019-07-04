وكالة: قطر تجري محادثات على أعلى مستوى لشراء نادي ميلان الإيطالي

علمت مجموعة "أدنكرونوس" الإعلامية الإيطالية، أن دولة قطر تحث الخطى لدخول دوري الدرجة الأولى الإيطالي، حيث تُجري إدارة نادي ميلان محادثات مع ممثلي صندوق الاستثمار في الدوحة، لبيع النادي إلى القطريين.

وأفادت مصادر للمجموعة الإعلامية الإيطالية، التي تنتمي إليها وكالة (آكي) للأنباء، بأنه "من المقرر عقد اجتماع في عاصمة مقاطعة لومبارديا (شمال) بين قادة نادي الروسّونيري ومسؤولي الصندوق القطري، الذي يحظى بتمثيل على أعلى المستويات".

وكان صندوق "إيليوت" الأمريكي الذي يمتلك نادي ميلان حاليًا، قد أعلن عن "مشروع طويل الأجل لنادي الروسونيري"، لكن "من المحتمل أن يكون اهتمام الدولة الخليجية الغنية قد أدى إلى فتح سيناريوهات جديدة".

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية البارزة قد أفادت بأن قطر تخطط لشراء نادي روما، أحد أبرز وأعرق الأندية الإيطالية، وذلك بعد ثماني سنوات من استحواذها على فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جرمان.

وأضافت أن المشروع دخل مرحلة التفاوض بين الإمارة ومالكي النادي الإيطالي.

وقالت الصحيفة إن العملية ستتم، في حال توصل الطرفين لاتفاق يرضي كليهما، من خلال مؤسسة جديدة غير "شركة قطر للاستثمار" التي تملك رسميا نادي باريس سان جرمان. والسبب أن قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تمنع شركة واحدة من امتلاك غالبية أسهم ناديين مختلفين يتنافسان في مسابقاته المختلفة.

وكانت قطر قد سعت قبل سنوات لشراء نادي مانشستر يونايتد لكنها واجهت رفض مالكيه الأمريكيين، عائلة غليزر.