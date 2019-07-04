بوفون يعود إلى عرينه (فيديو)

أعلن الموقع الرسمي لنادي يوفنتوس عن استعادة حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي بوفون بتوقيع عقد مدته عام واحد مع الفريق بعدما رحل عن السيدة العجوز موسم واحد.

وقال يوفنتوس في بيان أصدره اليوم الخميس "عقب عام واحد من الرحيل عن تورين، جيانلويجي بوفون عاد إلى يوفنتوس عقب التوقيع على عقد لمدة عام وهو ما سيبقيه داخل النادي حتى 30 يونيو 2020".

ووصل بوفون، إلى مقر نادي يوفنتوس الإيطالي، للخضوع للكشف الطبي، اليوم الخميس.

وبحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن بوفون بالرغم من عدم إعلان الموقف بشكل رسمي من جانب يوفنتوس سوف يستمر مع السيدة العجوز بعد نهاية عقده ليبدأ مهمة أخرى سواء في التدريب أو الإدارة داخل النادي.

وقضى بوفون موسما واحدا في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي وأعلن الرحيل عنه فيما بعد ليعود إلى ناديه السابق الذي انضم إليه في 2001 قادما من بارما.

وكان بوفون قد قضى 17 عاما مع يوفنتوس، كما ظل مع الفريق بعد هبوطه لدوري الدرجة الثانية بسبب محاولته التأثير على تعيينات الحكام لإدارة المباريات.

ويحتاج الحارس المخضرم لخوض 8 مباريات في الكالتشيو، ليتخطى الرقم القياسي من حيث عدد المشاركات في الدوري الإيطالي المسجل باسم باولو مالديني لاعب ميلان الإيطالي السابق.