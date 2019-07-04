بوفون يعود إلى عرينه (فيديو)

وقال يوفنتوس في بيان أصدره اليوم الخميس "عقب عام واحد من الرحيل عن تورين، جيانلويجي بوفون عاد إلى يوفنتوس عقب التوقيع على عقد لمدة عام وهو ما سيبقيه داخل النادي حتى 30 يونيو 2020".
ووصل بوفون، إلى مقر نادي يوفنتوس الإيطالي، للخضوع للكشف الطبي، اليوم الخميس.
وبحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن بوفون بالرغم من عدم إعلان الموقف بشكل رسمي من جانب يوفنتوس سوف يستمر مع السيدة العجوز بعد نهاية عقده ليبدأ مهمة أخرى سواء في التدريب أو الإدارة داخل النادي.
🏃♂️👍 @gianluigibuffon pic.twitter.com/XTcvhVCat5— JuventusFC (@juventusfc) July 4, 2019
وقضى بوفون موسما واحدا في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي وأعلن الرحيل عنه فيما بعد ليعود إلى ناديه السابق الذي انضم إليه في 2001 قادما من بارما.
وكان بوفون قد قضى 17 عاما مع يوفنتوس، كما ظل مع الفريق بعد هبوطه لدوري الدرجة الثانية بسبب محاولته التأثير على تعيينات الحكام لإدارة المباريات.
ويحتاج الحارس المخضرم لخوض 8 مباريات في الكالتشيو، ليتخطى الرقم القياسي من حيث عدد المشاركات في الدوري الإيطالي المسجل باسم باولو مالديني لاعب ميلان الإيطالي السابق.
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