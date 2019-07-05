إماراتي الجنسية... نادي "بيراميدز" المصري يعلن عن مالكه الجديد

أعلن نادي بيراميدز المصري عن استحواذ رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي على ملكيته، بما يعكس "العلاقات المتميزة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمًا لتجربة الاستثمار الرياضي في مصر" حسب نص البيان.

وتابع البيان، المنشور عبر صفحة النادي بـموقع "فيسبوك": "يوجه المالك الجديد أسمى آيات الشكر إلى المالك السابق معالي المستشار تركي آل الشيخ، على رؤيته الثاقبة وما بذله من مجهود كبير في سبيل إنجاح هذه التجربة".

وأكد البيان "رغبة ن المالك الجديد في استمرار تلك التجربة الاستثمارية في مصر".

يسعدنا أن نعلن للجمهور الرياضي العربي بصفة عامة والجمهور المصري بصفة خاصة عن الاستحواذ الكامل للأستاذ سالم الشامسي على بيراميدز اف سي. pic.twitter.com/SMco7dGaIu — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) July 4, 2019

وتقرر انتقال ملكية نادي بيراميدز لرجل الأعمال الإماراتي بشكل كامل بعد إعلان المالك السابق تركي أل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عن بيع حصته لسالم الشامسي.

من هو الشامسي؟

الشامسي، هو واحد من أبرز المستثمرين في مجال المقاولات العامة في الإمارات، حيث يمتلك شركة ومؤسسة سالم سعيد الشامسي في مدينة العين الإماراتية، ويمتلك ما يقرب من 15 شركة تختص بمجالات صناعية مختلفة في مختلف أنحاء الإمارات.

وكانت الجمعية العمومية لنادي بيراميدز مطلع شهر يناير/كانون الثاني الماضي قد أعلنت عن تعيين السعودي عمر الناظر رئيسا لمجلس إدارة النادي على أن ينوبه سالم سعيد الشمسي.

وسبق للشامسي أن أجرى حوارا تلفزيونيا مع برنامج اللعيب عبر قناة "أم بي سي مصر" مطلع فبراير/شباط الحالي، رفقة جميع مسئولي النادي بما فيهم تركي آل الشيخ، المالك السابق لبيراميدز.

يذكر أنه سبق وأعلن تركي آل الشيخ، المالك السابق، رغبته في إنهاء التجربة التي خاضها بالدوري المصري، بعد أن اشترى نادي الأسيوطي وحوله إلى بيراميدز.