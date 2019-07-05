بالصور... راموس يقضي لحظات حميمية مع زوجته في الغردقة

شارك لاعب ريال مدريد والمنتخب الإسباني لكرة القدم، سيرجيو راموس، صورا جديدة من رحلته إلى مدينة الغردقة، في محافظة البحر الأحمر شرقي مصر.

ويظهر راموس في الصور التي شاركها عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وهو يقضي لحظات حميمية مع زوجته، في البحر الأحمر.

قال سيرجيو راموس لزوجته الصحفية، بيلار روبيو، في إحدى الصور: "سأظل دائما أستمتع بالحياة معك يا حبي".

وكتبت صحيفة "لا كوكتيليرا" الإسبانية، أن قائد ريال مدريد سرجيو راموس وزوجته بيلار روبيو يتمتعان بالصيف مع أسرتهم فى مصر.

وقالت إن زيارة راموس الى الغردقة، ونشره لعدد من الصور على الشبكات الاجتماعية، ستساهم بشكل كبير في تعزيز السياحة، مشيرة إلى أن تلك الصور تروج لزيارة الغردقة لأنها تعكس جمال الطبيعة والشواطئ المصرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزوجين يمضيان وقتا ممتعا في الغردقة، حيث مارسا جميع أنواع الأنشطة التي لم يقوما بها من قبل في أي مكان آخر، حتى في كوستاريكا، التي كان راموس مع زوجته دون أطفال.

ووصل راموس إلى الغردقة على متن طائرة خاصة بصحبة كامل أبو علي، رجل الأعمال المصري ورئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، ورئيس لجنة السياحة ببطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، بحسب ما نشرته "بوابة الأهرام" المصرية.

​وأشار إلى أن راموس يأتي إلى الغردقة في رحلة خاصة بصحبة أسرته التي سبقته إلى المدينة.

وتزوج سيرجيو راموس (33 عاما) من صديقته بيلار روبيو، التي تكبره بـ 8 أعوام، في 15 يونيو/ حزيران، بعد علاقة بدأت عام 2012، علما أن لديهما 3 أبناء، سيرجيو جونيور (5 أعوام)، وماركو (3 أعوام)، وأليخاندرو (عام).