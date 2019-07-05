مشجعون أمريكان ينتشرون في مدينة ليون الفرنسية قبل نهائي كأس العالم للسيدات

اكتظت شوارع ليون بأعداد ضخمة من المشجعين الأمريكان الذين جاءوا لدعم منتخب بلادهم بكرة القدم للسيدات في نهائي كأس العالم حيث انتهزوا الفرصة للقيام بجولات سياحية في المدينة الفرنسية مبدين إعجابهم الشديد بها.

وتقام مباراة نهائي كأس العالم بكرة القدم للسيدات بين الولايات المتحدة وهولندا يوم الأحد (7 يوليو/ تموز). وفقا لـ "رويترز".

واكتست ليون بالألوان الحمراء والبيضاء والزرقاء وهي ألوان العلم الأمريكي منذ انطلاق مباريات الدور قبل النهائي يوم الإثنين الماضي.

وعبر الكثير من المشجعين والمشجعات عن إعجابهم الشديد بالمدينة الفرنسية التي تستضيف النهائي يوم الأحد.

وقالت مشجعة من فرجينيا تدعى كيانا كروس "أعتقد أن الوجود في ليون أمر لطيف حقا.. كانت تجربة جيدة.. وعندما شاهدنا المدينة وجدنا أنها تختلف كثيرا عن أمريكا وأن المكان هنا رائع حقا".

ويبدو أن السياح الأمريكان كانوا واثقين من قدرة منتخب بلادهم على التأهل لنهائي لكأس العالم للسيدات حيث قام كثيرون منهم بحجز أماكن إقامتهم وجولاتهم في ليون على مدى أسبوع كامل قبل إقامة هذه المباراة.

وتشتهر ليون الواقعة جنوب شرقي فرنسا بشوارعها الصغيرة ومبانيها التاريخية ومطاعمها وهي أشياء عبر سياح أمريكان عن ولعهم بها.