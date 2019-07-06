ميسي يودع كوبا أمريكا ببطاقة حمراء (فيديو)

تعرض الأرجنتيني ونجم نادي برشلونة ليونيل ميسي إلى الطرد في لقاء منتخب بلاده أمام منتخب تشيلي في لقاء المركز الثالث من بطولة "كوبا أمريكا" المقامة في البرازيل.

النجم الأرجنتيني دخل في صراع مع لاعب منتخب تشيلي وقائد الفريق جاري ميدال في الدقيقة 37 من الشوط الاول.

والذي يشير لتقدم المنتخب الأرجنتيني بهدفين نظيفين.

A bit of mess in The Chile 🇨🇱 🆚 Argentina 🇦🇷 #CopaAmerica 3rd place game. Messi sent off with a red card 😳



pic.twitter.com/O322YcyR07 — SONTFootball (@SONTFootball) ٦ يوليو ٢٠١٩

ليشهر حكم اللقاء الأوروغوياني ماريو دياز دي فيفار، البطاقة الحمراء بوجه كلا اللاعبين، ليتقدم لاعبو الفريقين لفك النزاع بينهما.

وتعود أول بطاقة حمراء حصل عليها ميسي في عام 2005 عندما سجل مشاركته الأولى بقميص الأرجنتين بعدما دخل بديلا للمهاجم ليساندرو لوبيز، في الدقيقة 64 ليحصل على البطاقة الحمراء بعدها بدقيقة كونه ضرب لاعب المنتخب المنتخب المجري بمرفقه.

وخلال مسيرته مع برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني التي بدأت قبل 14 عاما، حصل ميسي على 69 إنذارا مع ناديه فيما طرد مرتان مع الأرجنتين وحصل على 8 إنذارات.

📆 أغسطس 2005: ميسي يحصل على بطاقة حمراء في أول مباراة له مع الأرجنتين.🇦🇷📕



⚽️ يشارك في 670 مباراة مع برشلونة ومنتخب بلاده دون الحصول على بطاقة حمراء.



📆 يوليو 2019: ليونيل ميسي يحصل على البطاقة الحمراء الثانية مع الأرجنتين أيضًا في كوبا أمريكا.📕#CopaAmerica pic.twitter.com/k2CQAXQ05u — جول العربي — Goal (@GoalAR) ٦ يوليو ٢٠١٩

وكان منتخب الأرجنتين قد خسر مبارة الدور نصف النهائي على يد منتخب البرازيل بهدفين نظيفين ليلتقي مع منتخب تشيلي الذي خس بدوره بذات الدور من منتخب البيرو بثلاثة أهداف نظيفة.