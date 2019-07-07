نزال بين بطلي فنون قتالية مختلطة ينتهي بهما على كرسي متحرك (فيديو)

النزال الذي انتهى بفوز الأمريكي بالنقاط بعد خمس جولات، شهد إخراج كلا المقاتلين على كرسيين متحركين، نتيجة للإصابات التي تعرضت لها أقدام كلا المقاتلين.
After a five round battle at #UFC239, both @JonnyBones and @TMarretaMMA leave in wheelchairs ♿️ pic.twitter.com/iydTVOFsUn— ESPN MMA (@espnmma) July 7, 2019
وفاز جونز ببالنزال الذي أقيم بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، ليرفع رصيده إلى 25 فوز في مسيرته الإحترافية، مقابل هزيمة واحدة.
Jon Jones had to be carried out of the octagon after his victory at #UFC239— Bleacher Report (@BleacherReport) July 7, 2019
(via @AndreasHale)pic.twitter.com/fh2Ng9zUfk
فيما توقف رصيد سانتوس عند 21 فوز وسبع هزائهم.
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