نزال بين بطلي فنون قتالية مختلطة ينتهي بهما على كرسي متحرك (فيديو)

انتهى النزال الذي جمع المقاتلين الأمريكي جون جونز وخصمه البرازيلي تياغو سانتوس، بطريقة دراماتيكية استدعت إخراج كلا المقاتلين بطريقة قلما تشاهد في حلبات فنون القتال المختلطة.

النزال الذي انتهى بفوز الأمريكي بالنقاط بعد خمس جولات، شهد إخراج كلا المقاتلين على كرسيين متحركين، نتيجة للإصابات التي تعرضت لها أقدام كلا المقاتلين.

وفاز جونز ببالنزال الذي أقيم بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، ليرفع رصيده إلى 25 فوز في مسيرته الإحترافية، مقابل هزيمة واحدة.

Jon Jones had to be carried out of the octagon after his victory at #UFC239



(via @AndreasHale)pic.twitter.com/fh2Ng9zUfk — Bleacher Report (@BleacherReport) July 7, 2019

فيما توقف رصيد سانتوس عند 21 فوز وسبع هزائهم.