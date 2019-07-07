غريزمان يعلن تمرده على أتلتيكو مدريد والوجهة القادمة برشلونة

اتهم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، لاعبه الفرنسي أنطوان غريزمان في بيان رسمي بالتفاوض المباشر مع نادي برشلونة في منتصف الموسم.

وطالب النادي المدريدي من لاعبه حضور تدريبات الفريق الأول ابتداء من اليوم الأحد، وردا على هذا التصرف الذي أزعج اللاعب الفرنسي، فقد أبلغ غريزمان ناديه بعدم حضوره التدريبات.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن المدير الفني لأتلتيكو أعرب عن امتنانه لرحيل اللاعب ووعد بمساعدته.

من جهته صرح رئيس نادي برشلونة ببيان صحفي على أنه تم إجراء أول اتصال بشأن انتقال غريزمان يوم الخميس الماضي.

ويأمل المهاجم الفرنسي بأن يفي برشلونة بوعده بدفع مبلغ 120 مليون يورو قيمة فسخ عقده مع ناديه، وفي حالة عدم دفع برشلونة للمبلغ في الساعات المقبلة سيقوم هو نفسه بتسديد المبلغ من نفقته الخاصة.