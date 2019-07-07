بطولتين متتاليتين وجيل ذهبي... أمريكا تفوز بكأس العالم للسيدات

افتتحت ميجان رابينو التسجيل من ركلة جزاء تم احتسابها بعد تدخل حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 61.
وبعد ذلك بثماني دقائق ضاعفت روز لافل الفارق لتضيف أمريكا اللقب الرابع بعد الفوز به في 1991 و1999 و2015.
The @USWNT add their fourth star 🌟 pic.twitter.com/b1NeV6Z3Nd— B/R Football (@brfootball) ٧ يوليو ٢٠١٩
وكافحت هولندا وحافظت الحارسة ساري فان فينندال على نظافة شباكها لمدة ساعة من اللعب إذ أبعدت العديد من الفرص أمام 57900 متفرج في ليون.
لكن فينندال وقفت بلا حراك عندما نفذت رابينو ركلة الجزاء بنجاح لتنضم إلى زميلتها أليكس مورجان وإيلين وايت مهاجمة إنجلترا برصيد ستة أهداف لكل منهن وحسمت لافل الفوز بعد ذلك.
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