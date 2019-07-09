ليوناردو: نيمار يمكنه الرحيل في حال تلقينا عرضا بشأنه

أعلن المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو، أن نيمار يمكنه الرحيل من الفريق الفرنسي باريس سان جرمان في حالة واحدة وهي تقدم إحدى الفرق بعرض لشرائه. لكن لا يوجد عروض من أجله ومجرد محادثات "سطحية" مع ناديه السابق برشلونة.

وكشف ليوناردو أن كل الأخبار والتسريبات المتعلقة بانتقال نيمار إلى فريقه السابق برشلونة مجرد إشاعات سطحية وغير صحيحة.

وقال ليوناردو خلال مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "نيمار يستطيع ترك باريس سان جيرمان إذا كان هناك عرض مناسب للجميع. لكن حتى الآن لا نعرف إن كان هناك ناد يرغب في شرائه وما هو المقابل المادي. كل هذا لا يتم في يوم واحد، هذا أكيد".

وأضاف قائلا: "من الواضح للجميع أنه يرغب في الرحيل، لكن في كرة القدم يقول المرء شيئا اليوم وشيئا آخر غدا إنه أمر مدهش لكنه بهذا الشكل. تحدثنا إلى المحيطين به أيضا. الكل يعلم كل شيء".

وتابع ليوناردو: "الموقف واضح لكل الأطراف. لكن الشيء الأكيد اليوم هو أن عقده يتبقى فيه ثلاث سنوات وطالما لم نتلق أي عرض فإننا لا يمكن أن نناقش أي شيء".

وانضم مهاجم البرازيل نيمار إلى صفوف نادي باريس سان جرمان قادما من برشلونة بعقد لخمس سنوات في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو (249 مليون دولار) في عام 2017.