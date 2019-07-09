بطلة العالم في الإسكواش ترد على من سألها ماذا تلعبين

ردت بطلة العالم في الإسكواش على سؤال وجه إليها من أحد المتابعين، بطريقة غريبة.

وسأل أحد المغردين على موقع تويتر، اللاعبة المصرية نور الشربيني وبطلة العالم في الإسكواش، ماذا تلعبين لكي نشجعك؟

سؤال:كام واحد هنا نفسة يحضرلي ماتش و يجي يشجعني ؟ #نور_الشربيني — Nour el Sherbini (@noursherbini) July 8, 2019

وجاء السؤال ضمن تعليقات كثيرة تلقتها نور الشربيني على سؤالها عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر:كام واحد هنا نفسه يحضرلي ماتش ويجي يشجعني؟.

وردت بطلة العالم في الإسكواش على من وجه إليها السؤال بقولها: بلعب بلي مسافات.

ونور الشربيني، بطلة العالم للإسكواش، والمصنفة الأولى عالميا، وهي من مواليد 1995.

وتعتبر أول لاعبة مصرية تحقق بطولة إنجلترا المفتوحة للاسكواش تحت 13 سنة 2009، وهو نفس العام الذي حققت فيه بطولة العالم للناشئين.