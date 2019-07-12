رسميا... غريزمان ينتقل إلى برشلونة... شرط جزائي قياسي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، بصورة رسمية، صباح اليوم الجمعة، ضمه المهاجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، بعد صراع طويل مع نادي أتليتكو مدريد الإسباني.

وأشار برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي أن النادي دفع 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي، مقابل ضم غريزمان.

وأكد النادي الكاتالوني أن غريزمان سيرتدي قميص البلوغرانا لمدة 5 مواسم حتى 2024.

ووضع برشلونة شرطا جزائيا تعجيزيا قياسيا في عقد غريزمان، وصلت قيمته إلى 800 مليون يورو.

وأشار النادي الكاتالوني إلى أنه سيعلن كافة تفاصيل الصفقة، ولكن من دون حضور الجماهير، بسبب الإصلاحات التي يشهدها ملعب "كامب نو".

ويعد غريزمان الهداف التاريخي الخامس لنادي أتليتكو مدريد، بعدما سجل 130 هدفا في 256 مباراة رسمية خاضها بقميص الروخي بلانكوس منذ الانضمام إليه قادما من ريال سوسييداد عام 2014.

وتوج صاحب الـ28 عاما، الذي سجل 21 هدفا هذا الموسم، مع أتلتيكو مدريد بثلاثة ألقاب: الدوري الأوروبي موسم 2017-2018، وكأس السوبر الأوروبي موسم 2018-2019، وكأس السوبر الإسباني موسم 2014-2015، كما توج مع منتخب فرنسا بلقب كأس العالم الماضي.

BREAKING: Barcelona confirm they have signed Antoine Griezmann on a contract until 2024 after paying his €120m buyout clause. pic.twitter.com/x8aA1yc3wL — ESPN FC (@ESPNFC) July 12, 2019

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وتعد صفقة ضم غريزمان، ثالث صفقة يعلن عنها برشلونة هذا الصيف، بعد التعاقد مع الهولندي الشاب، فرانكي دي يونغ من أياكس أمستردام الهولندي، والحارس البرازيلي نيتو من فالنسيا الإسباني.

وكان نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، قد اتهم لاعبه الفرنسي أنطوان غريزمان في بيان رسمي بالتفاوض المباشر مع نادي برشلونة في منتصف الموسم.

BREAKING: Barcelona have signed Antoine Griezmann from Atletico Madrid pic.twitter.com/A3oc784RSS — B/R Football (@brfootball) July 12, 2019

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وطالب النادي المدريدي من لاعبه حضور تدريبات الفريق الأول ابتداء من اليوم الأحد، وردا على هذا التصرف الذي أزعج اللاعب الفرنسي، فقد أبلغ غريزمان ناديه بعدم حضوره التدريبات.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن المدير الفني لأتلتيكو أعرب عن امتنانه لرحيل اللاعب ووعد بمساعدته.

⚠ All the details about @AntoGriezmann, new Barça player

🔵🔴 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 12, 2019

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من جهته صرح رئيس نادي برشلونة ببيان صحفي على أنه تم إجراء أول اتصال بشأن انتقال غريزمان يوم الخميس الماضي.